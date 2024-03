Una rifinitura non entusiasmante per Gonzalez: Italiano se lo può giocare nel finale. Due anni fa bastò uno spezzone

Incerta fino all'ultimo la presenza o meno di Nico Gonzalez: l'argentino di fatto ha svolto solo la rifinitura e secondo il Corriere Fiorentino non è stata un granché. Motivo per cui Italiano sta meditando di giocarselo come jolly nel finale di gara. Un po' come accadde due campionati fa quando la Fiorentina battè il Milan in casa per 4-3 e Gonzalez giocò solo l'ultimo quarto d'ora (allora rientrava dal Covid però): fu sufficiente però per rubare il pallone del quarto gol, offerto a Vlahovic.