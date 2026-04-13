Si muove già il mercato della Fiorentina? Osservatori in Spagna per un centrocampista dell'Elche (in scadenza)

Il mercato della Fiorentina per la prossima stagione potrebbe già muoversi. Come riporta il portale spagnolo informacion.es, il club viola sarebbe sulle tracce di Aleix Febas, centrocampista centrale dell'Elche.

In scadenza

Il giocatore classe '96 è in scadenza con la società spagnola e non ha trovato l'accordo per il rinnovo di contratto a causa delle cifre per lo stipendio.

Osservatori in azione

Come riporta il sito la Fiorentina starebbe provando a inserirsi per il giocatore "spingendo al massimo" per ottenere il suo consenso al trasferimento. Inoltre, la settimana scorsa un osservatore viola era presente allo stadio Manuel Martinez Valero per seguire da vicino la prestazione di Febas contro il Valencia, che ha fornito l'assist per il gol di Cepeda.