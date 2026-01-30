VIDEO - Nuova squadra, vecchi problemi. Il liscio di Pablo Marì regala il gol agli avversari

Pablo Marì è stato al centro di molte critiche durante il suo anno trascorso a Firenze. Preso durante la gestione Palladino come leader della difesa a tre, l'ex Arsenal non ha mai convinto fino in fondo, collezionando una serie di errori da matita blu.

La nuova avventura

Dopo 12 mesi alla Fiorentina Pablo Marì ha deciso di cambiare aria per approdare al Al-Hilal, in Arabia Saudita. La nuova avventura, per giunta in un campionato con avversari molto più scarsi, non sembra aver tolto allo spagnolo l'abitudine agli errori.

Il gol regalato

L'ultimo è avvenuto ieri sera contro l'Al-Qadisiya. Un passaggio filtrante degli avversari sembrava poter essere facilmente respinte dall'ex difensore gigliato, che però ha lisciato la palla. L'attaccante dell'Al-Qadisiya si è ritrovato così da solo davanti al portiere, riuscendo facilmente a segnare.