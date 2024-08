L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per parlare del mercato in casa viola: “La cosa importante è che ci sia un progetto ben chiaro. Vendere Gonzalez non è proibito, ma i soldi ricavati devono essere investiti subito e nel migliore dei modi. Dall'argentino mi aspettavo di più, molto di più, non è un trascinatore e sfrutta a suo favore il gioco degli altri ma non cambia le partite. In più è troppo discontinuo”.

“Turati? Piuttosto mi tengo Terracciano”

Su Terracciano: “Me lo tengo se l'alternativa è Turati. Sarebbero soldi buttati via, non è un portiere che ti fa fare il salto di qualità. Un altro conto è parlare invece di nomi come Musso, Ravaglia o altri tra i migliori prospetti del momento”.