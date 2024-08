Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno commentando vari argomenti dell'attualità di casa Fiorentina, soffermandosi soprattutto sulle necessità primarie della rosa gigliata.

‘Spero Gudmundsson non finisca come Berardi o Berbatov’

“Non conosco Richardson, ma non c'era bisogno di fare un grafico per capire che qualcosa a centrocampo servisse alla Fiorentina, e credo non potrà certo bastare il giocatore marocchino, in mediana servono rinforzi come il pane. In attacco spero che con Gudmundsson non vada a finire come i casi Berardi, Insua, Berbatov, e non solo…giocatori rimasti al casello di Firenze Sud. Voglio sperare che non vada a finire così, con la pietanza sul menù e il cuoco che ti dice che non è disponibile. So che la Fiorentina è fiduciosa e attenda solo le mosse del Genoa. Ci rimarrei molto male se l'islandese non arrivasse”.

‘Mai difeso Terracciano, ma dubito dell’arrivo di De Gea. Folorunsho…'

“La Fiorentina ha bisogno, visto anche il calcio di Palladino, di poter lavorare per tempo coi giocatori, quindi non mi stupirei che pronti via i titolari siano quelli che hanno lavorato in ritiro. In avanti, se Gudmundsson non arriva, l’idea è che resti Gonzalez, e io sarei contento se rimanesse, anche se so che sarei in minoranza. Allora è a centrocampo che bisogna intervenire, qual è oggi il reparto titolare. Il portiere pensavo non fosse un problema, nella testa dell'allenatore però non è così e non mi stupirei dell'arrivo di De Gea, oggi in pole position. Non ho mai difeso Terracciano, ma in questi due anni sul campo ha detto che in porta ci poteva stare ed è stato tra i migliori la passata stagione. Ho perplessità che possa arrivare in viola per quanto prenderebbe di ingaggio, però vediamo. Folorunsho sarebbe un ottimo arrivo, sarebbe davvero un bel colpo”.