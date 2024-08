L’ex centrocampista viola Borja Valero è intervenuto a Radio Bruno, per parlare dell’attualità di casa Fiorentina, tra campo e mercato.

‘Gudmundsson ragazzo tranquillo e serio, voglioso di vincere’

“Quando sono arrivato alla Fiorentina l'ambiente era strano, dopo due allenamenti io e Gonzalo ci siamo chiesti ‘dove siamo arrivati’, solo Primavera e poco più ad allenarsi. Poi arrivarono pochi giorni dopo subito Pizarro, Aquilani e la squadra iniziò a prendere ritmo. Mi auguro che tutto vada come quell'anno, in cui andammo in Europa League. Ho avuto modo di intervistare Albert Gudmundsson ed è stato bello; mi è sembrato molto serio e fissato col migliorarsi e fare sempre meglio. Ha alle spalle una famiglia che ha storia nel calcio e vuole fare meglio di loro. Un ragazzo tranquillo e con voglia di vincere".

‘Se Nico parte serve un sostituto all’altezza, quando è mancato si è visto'

‘Gonzalez via? I giocatori vanno e vengono, se uno vuole andare via farà in modo di farlo. La cosa più importante per la Fiorentina è rimpiazzarlo nel migliore dei modi, con un giocatore all’altezza che possa dare un livello alto. Nico è stato importante e quando non c'era si è visto e la squadra ne ha risentito. Con i giovani serve avere pazienza, devono giocare e fare minuti, come si è visto per Chiesa e Vlahovic".