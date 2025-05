Adesso è ufficiale, il Franchi sarà tutto esaurito per Fiorentina-Betis. Ecco quanti saranno allo stadio

Adesso è arrivata l'ufficialità. L'Artemio Franchi sarà pieno per accogliere Fiorentina-Betis, il ritorno delle semifinali di Conference League. La società viola ne ha comunicato il sold out pochi minuti fa.

La conferma del club

“Sarà un Franchi tutto esaurito quello che si appresta a vivere la semifinale di ritorno tra Fiorentina e Betis Siviglia nella Conference League 2024/2025. Forza Viola!”, questo il breve comunicato del club gigliato.

Ecco quanti saranno al Franchi

Con la capienza ridotta causa lavori, si tratta di circa 22mila spettatori. E' tutto esaurito anche per il settore ospiti: dalla Spagna e da Siviglia verranno in 1200 circa (1000 nel “formaggino” e 200 in tribuna).