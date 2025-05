Venezia, Di Francesco incrocia le dita per Perez. Prima della Fiorentina, ci sarà da osservare il protocollo FIFA

La Fiorentina attende con ansia la partita di giovedì contro il Betis, ma il campionato non è ancora finito. Fra una settimana esatta, i Viola saranno ospiti del ‘Penzo’ di Venezia. I Lagunari, penultimi in classifica, hanno contato un infortunato nell'ultima gara di Serie A con il Torino.

Apprensione per Perez

Il violento scontro tra il giocatore del Venezia, Kike Perez e il granata Ivan Ilic ha tenuto in apprensione Di Francesco e il suo staff per qualche minuto, col numero 71 che ha faticato ad alzarsi. Fortunatamente, non aveva mai conoscenza nonostante il forte e ripetuto giramento di testa. L’ex Valladolid è comunque tornato in Veneto con la squadra, non è stato ritenuto necessario alcun controllo ospedaliero.

Occhio al protocollo

Il Venezia ora dovrà seguire il protocollo FIFA previsto in questi casi, il cosiddetto ‘Return to play’ che prevede in casi simili una valutazione caso per caso della situazione. Al momento, riporta La Nuova Venezia, non è da escludere un rientro in campo già nella prossima partita contro la Fiorentina, prevista lunedì 12 maggio alle 18:30.