Lo Celso: "Per noi ogni partita ora vale come una finale. Questo è lo spirito giusto per compiere l'ultimo passo"

Ieri la Fiorentina è caduta in campionato contro la Roma, mentre il Betis ha battuto anche l’Espanyol, riportandosi a una sola lunghezza dal posto in Champions League. Dopo il successo per 2-1, l’autore del gol del pareggio, Giovani Lo Celso ha parlato della prossima sfida in Conference League contro i viola.

Lo Celso sulla Fiorentina

"Sapevamo quanto fosse importante vincere per proseguire il nostro momento positivo. Ora ci prenderemo un po’ di tempo per recuperare in vista di giovedì, quando ci attende un’altra sfida decisiva. Ogni partita, a questo punto della stagione, ha il peso di una finale. La cosa fondamentale è che la squadra abbia mostrato grande carattere e la volontà di spingersi oltre i propri limiti. È questo lo spirito giusto per compiere l’ultimo passo".