Tocca a te ragazzo, dopo la Conference è l'ora della titolarità in campionato per Fortini. E non riproponeteci Parisi

E' rimasto a Firenze nonostante qualche incertezza sullo spazio che avrebbe avuto a disposizione ma la contingenza e l'evoluzione dei fatti, ha portato Niccolò Fortini a poter interpretare un ruolo anche di protagonismo. E' apparso già in quattro spezzoni in Serie A, conquistandosi un'espulsione contro il Bologna, mentre in Conference è partito già titolare a Vienna.

I problemi fisici di Gosens gli aprono invece uno stradone per fare il suo debutto dall'inizio anche in campionato: non c'è Parisi che tenga, perché l'esterno campano le sue occasioni le ha avute in questi anni e appare non così dentro al “progetto” viola. Tanto vale puntare sul nuovo, sul fresco e dunque lanciare Fortini a sinistra, anche se il suo piede sarebbe il destro, ma forte di un'ottima annata su quella fascia alla Juve Stabia. E chissà che le gerarchie non possano essere messe clamorosamente in dubbio.