Luciano Bruni, doppio ex di Fiorentina-Verona, ha parlato al quotidiano L'Arena in vista della gara di domenica: “A Lecce la formazione di Zanetti era bloccata dalla paura, timorosa, mentre con la Roma ha avuto una grande reazione ottenendo un risultato che a mio avviso può dare davvero una scossa all'ambiente”.

“La Fiorentina potrebbe avere un calo”

“Quanto alla Fiorentina - ha aggiunto - è una squadra che gioca bene, ma dopo sette vittorie e l'impegno in Conference posso aspettarmi un calo di energie sia fisiche che mentali. Non so dove potrà arrivare la Fiorentina, mentre sono sicuro che il Verona alla fine si salverà”.