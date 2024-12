L'allenatore della Fiorentina Primavera, Daniele Galloppa, ha parlato ai canali ufficiali del club viola dopo il successo per 3-1 sul Bologna: “Sono molto felice. Faccio i complimenti ai ragazzi perché abbiamo disputato una partita bella. È un momento importante del campionato, quindi ci tenevo molto, soprattutto in casa dove facciamo più fatica. Con Caprini avremmo potuto chiudere il match prima, però lo spirito l'ho visto da parte di tutti”.

Sui gol di Tarantino

“Sono contento quando le punte vanno in rete, è una soddisfazione per l’allenatore. Quando siamo al completo, ho più dubbi, ma è positivo avere questo tipo di perplessità”.

Poi su Trapani

“Un ragazzo intelligente: questa è una sua grande qualità. È veramente bravo. L’ho avuto con me nell’Under 17 e doveva solo crescere un po’ fisicamente, ma conosce il gioco come piace a me e lo interpreta alla grande”.