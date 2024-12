Uno striscione per il "Popolo di Firenze": così la Fiesole prepara l'atmosfera per Fiorentina-Inter. FOTO FN

Lo stadio Artemio Franchi si prepara ad accogliere la Fiorentina prima del big match di questa sera/pomeriggio contro l'Inter. L'atmosfera sarà caldissima e la Curva Fiesole (quest'anno in Ferrovia) sta allestendo in questi minuti una coreografia che verrà mostrata durante i minuti prima del fischio d'inizio.

I gruppi della Fiesole allestiscono la coreografia per stasera. Fonte: Fiorentinanews.com

Come si può intuire dall'immagine soprariportata (fonte Fiorentinanews.com), la Curva ha scritto anche uno striscione, che farà da base al disegno che verrà alzato durante la coreografia. Il testo recita così: “Popolo di Firenze: per il mondo irriverente, temuto e rispettato. Il tuo spirito guerriero mai sarà domato”. A seguire lo striscione integrale in anteprima su Fiorentinanews.com: