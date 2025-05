Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato in conferenza stampa di alcuni temi di casa viola e non solo. Queste le sue parole: “Il Bologna? È da 51 anni che non faceva una finale. Noi ne abbiamo fatte 3 in pochi anni. Qui l’allenatore le ha perse e lì le ha vinte. C’è poco da fare. L’unica squadra che in questi anni non ha fatto il salto di qualità siamo noi? Spiegatemi pure voi come fare. L’Atalanta è un modello, ma ci ha messo diversi anni per arrivare lì. La Roma, la Lazio… Non è che stiamo parlando di squadre così e così…”.

‘Bastava una vittoria in più delle italiane e potevamo essere anche noi in Europa League'

"Ambizione? Ma vi ricordate dove eravamo a dicembre? Non avremmo firmato per il quinto posto. La Fiorentina in questi anni è la squadra italiana che ha portato più punti ranking dopo l’Inter. Bastava una vittoria in più delle italiane in Europa che potevamo esserci anche noi. E poi la sfortuna della Coppa Italia vinta dalla nona. Se fossimo stati in Europa League il mood oggi sarebbe stato completamente diverso. E fare la Conference League è importante per noi".