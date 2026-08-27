La Fiorentina risolve una grana della Juventus? Un acquisto che farebbe scattare il domino degli attaccanti

La Fiorentina, lo sappiamo, è alla ricerca del profilo ideale per sostituire il partente Moise Kean, vicino al Como di Cesc Fabregas. Tanti i giocatori seguiti da Paratici.

Nuovo nome

Prima di cedere l'attaccante della Nazionale ai lariani, la Fiorentina vuole avere in mano il sostituto di Kean. Tante le opzioni sul tavolo del Ds viola Fabio Paratici, che sta valutando anche l'attaccante della Juventus Jonathan David.

Domino degli attaccanti

Il canadese è un esubero della Juventus, che sta cercando di cederlo per affondare il colpo per Joshua Zirkzee, altro nome in orbita viola. Per ora si registrano solamente dei contatti esplorativi, ma se la trattativa dovesse portarsi a compimento, si potrebbe sbloccare il domino degli attaccanti: Kean al Como, David in viola e Zirkzee alla Juventus. Lo scrive Tuttosport.