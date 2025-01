Piccinetti: "Cristante sarebbe un toccasana per la Fiorentina. Eviterebbe le infilate dritte per dritte degli avversari"

La Fiorentina sta avendo problemi importanti nella propria linea mediana nell'ultimo mese.

C'è necessità di inserire un giocatore che dia maggiore sostanza al reparto e in questo senso, l'ex giocatore e allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, vedrebbe bene l'acquisto di Bryan Cristante.

“E' un centrocampista di sostegno - ha detto a Lady Radio Piccinetti sul calciatore giallorosso - e che sa giocare al calcio e nel gioco aereo, lo vedrei come un toccasana. Nel mezzo al campo, ci sono gli avversari che vengono dritti per dritti ad infilarti e non abbiamo sostegno, perché abbiamo giocatori tecnci ma non sono strutturati”.

E poi: “Con Cristante, Migliori la squadra nella struttura, nel contrasto”.