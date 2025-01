A Lady Radio ha parlato Roberto Pruzzo, ex attaccante della Fiorentina. Queste le sue parole sulla partita di stasera: “Non sarà una passeggiata per la Fiorentina a Monza. Basta vedere come sono andate le partite del week-end. E' la classica trappola, non puoi abbassare la guarda anche se è l'ultima in classifica. Certo, è una occasione per scalare punti in classifica. Gudmundsson? Va recuperato, è un obbligo. A Genova si sentiva al centro, un riferimento. Gli va data la possibilità di farlo anche a Firenze e va messo dall'inizio stasera.

Cristante? Credo possa dare ancora qualcosa. A Roma ha dato il meglio e non ha altro da dare ai giallorossi. E' un ragazzo buono e un grande professionista. Se lo prendi fai un buon affare. Lo dico seriamente. Io preferisco giocatori più tecnici, ma è un giocatore duttile".