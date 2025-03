Nel corso dell'ultimo mercato invernale, la Fiorentina ha dato in prestito Jonathan Ikone al Como. E il francese nel corso dell'ultimo turno di campionato ha trovato anche il suo primo gol con la sua nuova maglia.

"Siamo molto soddisfatti della scelta effettuata a gennaio - ha detto il procuratore del giocatore, Andy Bara, a Tuttomercatoweb - Lui è un talento top con skills importanti. Segnerà un sacco di gol. Fabregas lo conosce bene, fin dai tempi in cui giocava in Francia".

Il Como ha in mano l'opzione per riscattarlo a fine stagione: "Io penso che ora sia troppo presto per parlare di ciò - continua Bara - e se ogni cosa andrà bene tra le parti, perché no? La Serie A è un grande campionato, a Como sta bene e si trova in un club che vediamo migliorare ogni giorno".