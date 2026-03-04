Fiorentina-Pioli, un progetto fallimentare: ora il tecnico è fermo da mesi. Ritorno in Serie A? Restano gli "scarti", ma...
L'avventura alla Fiorentina del tecnico Stefano Pioli, con ogni probabilità, non sarebbe potuta andare peggio. Dopo la terribile sconfitta contro il Lecce, con la squadra ferma all'ultimo posto a quattro punti raccolti in dieci gare, il rapporto tra società e tecnico si è interrotto.
Pioli-Fiorentina, un disastro: l'avventura che ha oscurato il tecnico
Da novembre, in quattro mesi, l'ex Milan non è più tornato in panchina e non è neanche stato accostato a squadre che hanno cambiato guida tecnica a corso d'opera. Resta tutto fermo, in attesa che qualche club dia nuovamente fiducia a Pioli. Tutto questo non è successo, almeno fino a questo momento.
Difficile un ritorno in Serie A. Ed è tutto un forse
Ci sono possibilità di rivedere Pioli in Serie A? Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, le uniche idee per il futuro sono un enorme punto interrogativo e con situazioni societarie e ambientali molto critiche. Sono circolati interessamenti da parte del Torino, che però intanto deve salvare la stagione e ha scelto D'Aversa per farlo. Per lui potrebbe anche arrivare la conferma, dunque è un'ipotesi molto remota per l'ex Fiorentina. Ipotizzato anche un ritorno alla Lazio, ma tutto ruota intorno alle volontà e alle vicissitudini con Sarri. L'addio a fine anno sembra certo, eppure Pioli potrebbe rimanere solo un'idea.