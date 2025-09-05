Ranieri per scelta tecnica, Comuzzo per problemi fisici. Il comune denominatore tra Cagliari e Torino sono state le sostituzioni di un difensore all'intervallo, con Viti e Kouadio rispettivamente subentrati a inizio ripresa. Particolare soprattutto la scelta tecnica che riguardò il capitano in terra sarda, motivata da Pioli nel post partita.

Pongracic l'unica certezza?

Al netto di questi due episodi, sembra che Pioli non abbia ancora definito le proprie certezze nel reparto difensivo. Nessun dubbio sui titolari che sono Comuzzo, Ranieri e Pongracic, ma se l'unico sicuro del posto fosse proprio quest'ultimo? Risposte che avremo solo quando sarà andata in archivio qualche giornata in più, ma sarà interessante capire come si evolverà la situazione.

Comuzzo all'esame di maturità

Comuzzo, dopo le tante voci di mercato, è chiamato a dare risposte importanti. La giovane età non è quasi più un fattore e adesso Pietro, oggetto del desiderio di mezza Serie A, deve dimostrare di poter essere (e diventare) un giocatore di alto livello. Quanto a Pongracic, ben venga l'accumulo di sicurezza: la spesa della scorsa estate non è ancora stata giustificata, e questo è l'anno giusto per farlo.