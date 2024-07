Cinquini: "I tifosi della Fiorentina si aspettavano di più dopo la conferenza di Pradè. Adesso servono innesti soprattutto a centrocampo"

Il dirigente, tra le altre, ex Fiorentina Oreste Cinquini è intervenuto a Radio Serie A su RDS per parlare della situazione generale in casa viola: “Dopo la conferenza stampa a giugno di Daniele Pradè, concordata coi vertici del club, i tifosi si aspettavano qualcosa di più importante. Si è parlato tanto di un progetto ambizioso, eppure…”.

“Servono innesti a centrocampo”

E aggiunge: “Kean viene da una stagione tutt'altro che buona, mentre Colpani è sicuramente di qualità ma arriva in un reparto già ben coperto, con Gonzalez e Beltran ad esempio. Adesso serviranno degli innesti importanti, specialmente a centrocampo, dove c'è maggiore necessità”.