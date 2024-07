D'Amico: "Tessmann è frutto del lavoro di Vanoli, mi stupisco che la Fiorentina non l'abbia cercato per il post Italiano"

Questo pomeriggio il noto procuratore sportivo Andrea D'Amico, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la situazione attorno allo statunitense Tanner Tessman e le possibilità che possa trasferirsi alla Fiorentina. Questo une stratto delle sue dichiarazioni:

“Non ho nessun merito nell’esplosione di Tessmann, è tutto merito dell’impatto impatto che ha avuto su di lui Vanoli: il lavoro del tecnico del Torino è stato devastante a Venezia, è riuscito a valorizzare lui e molti altri giocatori. E' un giocatore giovane, che si è valorizzato molto sotto la gestione Vanoli. Ha cominciato a giocare con continuità quando si è fatto male Jajalo, che era il titolare, approfittando delle occasioni che gli sono state concesse. è stato bravo ad approfittare dell'infortunio di Jajalo. Il prezzo? Ogni giocatore ha un prezzo, nessuno è incedibile. E’ chiaro però che se il Venezia lo cede poi dovrà trovare un sostituto all’altezza, anche se in passato i lagunari sono riusciti a fare a meno di giocatori come Johnsen, arrivando poi sopra alla Cremonese che lo acquistò. Il fatto che eccellesse nel football americano vuol dire che ha un fisico adatto a tutti gli sport, ideale per i giovani, dovrebbe essere sempre così. Anche Busio, l'altro americano del Venezia, ha fatto un bel percorso”.

“Mi aspettavo che la Fiorentina cercasse Vanoli per sostituire Italiano"

Ha poi parlato di alcuni suoi assistiti: “Sono stato molto sorpreso dal fatto che, per sostituire il partente Italiano, la Fiorentina non si sia minimamente interessata a Vanoli: tra tutte le squadre accostate i viola non ci sono mai stati. Penso molto spesso alla Fiorentina ed al grande lavoro che stava conducendo Joe Barone: a quanto ci sentivamo e al gennaio scorso quando mi chiedevate di Filippo Terracciano. Prima di andare al Milan ci sono stati dei contatti ma poi ha preferito il Milan”

“Firenze è un grande balzo per Palladino”

Ha poi concluso analizzando l’arrivo di Palladino sulla panchina gigliata: “Palladino è un tecnico che sa molto bene quali siano le problematiche e le difficoltà che un giocatore può incontrare durante una stagione. Firenze per lui è un balzo importante.Arriva in una squadra che ha perso tre finali in 12 mesi ma vedo alcune buone mosse sul mercato e mi pare che Raffaele sia un tecnico all'avanguardia. Spero che il ricambio sia positivo per la Fiorentina. Rispetto agli altri mercati questo è un po' noioso, quasi si muovono più gli allenatori dei giocatori”.