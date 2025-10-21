Cassano: "De Gea si è buttato un quarto d'ora dopo, il tiro di Leao lo avrebbe parato anche un portiere di Serie D"

Nella sconfitta subita dalla Fiorentina a Milano, qualcosa di suo ce lo ha messo anche il portiere viola, David De Gea. Di questo è convinto l'ex attaccante di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano.

“De Gea ha fatto una papera”

Durante il podcast Viva el Futbol, Cassano ha detto: “Leao calcia da trenta metrri, la palla tocca due volte a terra e finisce a due metri dal palo. De Gea parte dopo un quarto d'ora per andare a prendere il pallone: anche un portiere di Serie D avrebbe parato quel tiro. E' una papera dello spagnolo”.

“Leao non è stato Recoba”

E poi: “Leao non è stato Recoba, non ha tirato una fucilata e ha messo la palla all'incrocio dei pali, come faceva l'uruguaiano”.