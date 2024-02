Rocambolesca sconfitta della Fiorentina che saluta il Torneo di Viareggio. Passa il Mavlon al Viola Park, non bastano Maiorana e Deli

Rocambolesca sconfitta della Fiorentina Under 18 negli ottavi di finale del Torneo di Viareggio al Viola Park. Passano i nigeriani del Mavlon per 3-2, avanzando così nella competizione. La Fiorentina gioca meglio nel primo tempo e meriterebbe il vantaggio dopo le occasioni firmate Conti (su di lui sembrava esserci un rigore), e Ofoma, ma al 40' passa il Mavlon grazie al colpo di testa di Agada, che infila Vannucchi incornando un cross da calcio di punizione.

Secondo tempo ricco subito ricco di occasioni

Nella ripresa la Fiorentina continua a macinare gioco e dopo un altro penalty negato per fallo su Maiorana, la gara si interrompe per quasi 15' complice un infortunio ad un guardialinee, sostituito da un dirigente del Mavlon. Fiorentina che spinge e va vicina al pari con Puzzoli, che prima impegna il portiere James e poi fallisce un grandissima occasione. Maiorana ottiene un rigore per fallo di Dominic ma Puzzoli se lo fa respingere da James, che para anche la ribattuta di Bertolini.

L'incredibile e sfortunato finale

Gol sbagliato, gol subito: raddoppio del Mavlon al 66', con Agada che fa doppietta sfruttando un pallone perso da Ofoma. La Fiorentina però non molla, grazie a soprattutto ad un ingresso fulminante di Maiorana; al 70' il Mavlon resta in 10 uomini in virtù del doppio giallo rimediato da Ochedikwu che stende proprio Maiorana. Al 74' il centravanti classe 2007 riapre tutto: diagonale che non lascia scampo a James. 3 minuti più tardi però la sfortuna si abbatte su Maiorana che deve uscire per infortunio. Grandissima occasione all'82', quando Deli va vicinissimo al pari sull'assist di Bertolini ma spedisce alto da posizione molto favorevole. Al 90' però Deli fa centro trovando il 2-2 e la rimonta è compiuta. Beffa incredibile al 92' con la tripletta di Agada che regala la vittoria agli africani eliminando la squadra di Papalato.

FIORENTINA (4-3-2-1): Vannucchi; Ciraudo (64' Generali), Lucchesi, Cuomo, Trapani; Conti (76' Vascotto), Keita (46' Maiorana, 77' Galassi), Deli; Bertolini, Puzzoli; Ofoma.

A disp.: Leonardelli, Turnone, Renda, Gozzini, Scuderi, Generali, D'Amato, Giusti, Lopez Salgado, Palazzesi, Vascotto, Martini, Kouadio, Maiorana, Galassi, Spaggiari.

All.: Christian Papalato.