Onana non esalta, Ten Hag vuole Amrabat. Ma il Manchester United è in ritardo con le cessioni e la Fiorentina non può aspettare per sempre

Continua a tenere banco la telenovela Sofyan Amrabat su soccerdaily.co.uk. La trattativa per portare al Manchester United è ancora viva, a Firenze il giocatore si allena a parte e non partecipa agli impegni della Fiorentina. Ci sono però i soliti problemi a rallentare il tutto. Lo United non riesce a chiudere le cessioni, come quelle di Maguire, Van de Beek e McTominay, che sono ancora in squadra e senza le giuste offerte per partire.

La pista Liverpool è ormai sfumata mentre la destinazione araba non ha mai convinto il giocatore. Il grande estimatore del centrocampista marocchino è senza dubbio il tecnico Erik Ten Hag che ha fatto sapere al proprio club di preferire la pista che porta ad Amrabat rispetto a quella che porta ad Amadou Onana dell'Everton. Ad inizio 2023 è stato proprio Amrabat ad elogiare il suo ex allenatore ai tempi dell'Utrecht, ringraziandolo per averlo fatto migliorare individualmente con la visione di video e con piani personalizzati. La trattativa però non accelera, anzi, e il giocatore per il momento rimane in viola.