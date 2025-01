I convocati di Palladino: subito la prima per Valentini mentre Quarta è fuori dai giochi. Cataldi recupera dalla febbre

Qualche allenamento appena e arriva subito la prima chiamata per Nicolas Valentini, convocato da Palladino per il match di oggi contro il Napoli. Fuori invece Martinez Quarta, che ha già salutato il pubblico viola in occasione dell'allenamento a porte aperte. Recupero per Cataldi che ha smaltito la febbre mentre dalla Primavera di supporto ci sarà Caprini, classe 2006.

Adli, Beltran, Caprini, Cataldi, Colpani, Comuzzo, Dodo, De Gea, Gosens, Gudmundsson, Ikoné, Kayode, Kean, Kouame, Mandragora, Martinelli, Moreno, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sottil, Terracciano, Valentini.