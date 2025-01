Parisi può ritagliarsi davvero una chance? Intanto il Como resta sullo sfondo ma Gosens ha bisogno di ricaricare le batterie

Per Robin Gosens è stata una prima parte di stagione intensissima, con poco turn over e uno status da intoccabile fin dai primi minuti passati in città. Versione opposta per Parisi, chiuso dal tedesco e prima ancora da Biraghi. Eppure nelle ultime settimane il classe 2000 qualche chance l'ha ottenuta, su tutte allo Stadium dove ha tenuto a bada Conceiçao e Palladino sembra averlo apprezzato.

Al punto che la strada che appariva già in discesa per Como, così tanto in discesa non lo è, anche perché Gosens sembra aver bisogno di tirare un po' il fiato e alternarlo ogni tanto con Parisi potrebbe essere la formula giusta. Sul banco c'è da considerare anche il rapporto con il suo agente Giuffredi dopo la sparata di un mese fa per cui la permanenza dell'ex empolese è tutto fuorché certa. Però resta il buon momento di Parisi e con lui forse finalmente l'occasione di mettersi in mostra, ora che i suoi alter ego sono meno solidi di prima.