Pioli e la partita per Borgonovo: "Non sapevamo come lo avremmo ritrovato dopo tanto tempo, ma il suo sguardo.."

Oltre all'inizio della sua carriera da allenatore, durante la presentazione del libro “Ci Chiamavano sciacalli” di Carlo Pallavicino, l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli ha voluto ricordare l'ex compagno di squadra ed amico Stefano Borgonovo. Questo un aneddoto sulla storica partita giocata a Firenze in onore dell'ex numero 9 gigliato:

“Mi ricordo benissimo quando arrivammo nello spogliatoio, per spogliarci e preparare la partita. Ci guardavamo tra di noi e ci chiedevamo come l'avremmo trovato e come ci saremmo dovuti comportare. Quando invece l'abbiamo visto, con quello sguardo vivo e felice di vederci, ci siamo lasciati andare ad un lunghissimo abbraccio”.

“Con Stefano abbiamo condiviso tanto, vederlo in quelle condizioni..”

Ha anche aggiunto: “E' stato un ragazzo con cui abbiamo condiviso delle bellissime esperienze, un ragazzo sempre sorridente, intelligente e simpatico. Vederlo in quelle condizioni li è stata una cosa particolare e molto emozionante”