A Radio Gol, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato il match di sabato sera tra Fiorentina e Napoli.

Le parole di Zazzaroni

“Ho visto un grande Napoli, ma devo dire che anche la Fiorentina ha delle colpe. La compagine di Stefano Pioli ha commesso un errore gravissimo ed è stata giustamente punita”.

L'errore dei viola

"Ha lasciato infatti fraseggiare il Napoli ed è chiaro che la qualità dei partenopei abbia fatto la differenza. Quindi bravissimo Napoli, ma la Fiorentina ha più di qualche colpa".