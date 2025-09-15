Zazzaroni: "Contro la Fiorentina ho visto un grande Napoli, ma i viola hanno più di qualche colpa. L'errore più grande di Pioli e dei suoi..."
A Radio Gol, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato il match di sabato sera tra Fiorentina e Napoli.
Le parole di Zazzaroni
“Ho visto un grande Napoli, ma devo dire che anche la Fiorentina ha delle colpe. La compagine di Stefano Pioli ha commesso un errore gravissimo ed è stata giustamente punita”.
L'errore dei viola
"Ha lasciato infatti fraseggiare il Napoli ed è chiaro che la qualità dei partenopei abbia fatto la differenza. Quindi bravissimo Napoli, ma la Fiorentina ha più di qualche colpa".
