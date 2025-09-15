​​
Zazzaroni: "Contro la Fiorentina ho visto un grande Napoli, ma i viola hanno più di qualche colpa. L'errore più grande di Pioli e dei suoi..."

Redazione /

A Radio Gol, il giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato il match di sabato sera tra Fiorentina e Napoli

Le parole di Zazzaroni

“Ho visto un grande Napoli, ma devo dire che anche la Fiorentina ha delle colpe. La compagine di Stefano Pioli ha commesso un errore gravissimo ed è stata giustamente punita”. 

L'errore dei viola

"Ha lasciato infatti fraseggiare il Napoli ed è chiaro che la qualità dei partenopei abbia fatto la differenza. Quindi bravissimo Napoli, ma la Fiorentina ha più di qualche colpa".

