Funaro: "Giuseppe Commisso porterà passione e dedizione da presidente della Fiorentina. Gli rinnovo gli auguri"

Direttamente dal salone dei Cinquecento, per l'evento Siamo Firenze - Una città da massima serie (a cui partecipa anche la Fiorentina), ha parlato la sindaca Sara Funaro. Ha rinnovato anche gli auguri di buon lavoro e l'in bocca al lupo a Giuseppe Commisso.

“Una serata speciale”

“Serata speciale grazie all'assessora allo sport Letizia Perini. Nel salone di Firenze abbiamo le eccellenze del nostro territorio, un patrimonio sportivo straordinario che ha formato tanti giovani e grandi campioni. Dobbiamo fare in modo che tutta la città ne prenda consapevolezza, è giusto celebrarli qui”.

“Giuseppe porterà passione e dedizione”

Sulla nomina di Giuseppe Commisso presidente: “Gli ho già fatto gli auguri ieri. Ovviamente ho portato il mio abbraccio personale e di tutta la città al funerale a New York e alla celebrazione in Duomo, perché il momento è molto doloroso. Sono sicura che Giuseppe, con Catherine e tutti gli altri, porterà grandi passione e dedizione. Da Palazzo Vecchio e a titolo di tutta la città, i migliori auguri”.