L'ex difensore della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Tele Radio Stereo per commentare quello che potrà essere la gara tra i viola e la Roma in programma oggi: “La Fiorentina secondo me ha un organico competitivo, l’allenatore deve essere bravo a fare delle scelte oculate e pensare partita dopo partita. Contro il Betis non è partito titolare Kean, io se fossi un allenatore schiererei ogni partita Kean e De Gea: poi sceglierei gli altri nove. C’è un buon gruppo, dove se esce uno ed entra un altro non si nota. E’ un gruppo coeso, che vuole far bene. Ci si augura tutti che sia la stagione buona“.

“La Fiorentina senza Ranieri…”

Quanto perde la viola senza Luca Ranieri?

“Quest’anno è uno di quei calciatori che ha fatto la differenza. All’inizio sembrava non avesse l’affidabilità che oggi ha, invece è presente e ha una sana cattiveria. La Fiorentina comunque ha una buona difesa e le alternative ci sono”.

"Dalla Roma io prenderei…"

E alla domanda su quale giocatore della Roma vorrebbe nella Fiorentina risponde: “Ho sempre avuto una grande stima per Pellegrini, ha passato un periodo molto difficile ma si è sempre comportato bene e ha sempre dato una mano alla squadra. Quando si vociferava di un possibile arrivo alla Fiorentina ero contento“.