Emissari del Barcellona saranno sugli spalti del Breydel Stadium per assistere a Club Brugge-Fiorentina: il motivo

Domani pomeriggio, con fischio d’inizio alle ore 18.45, la Fiorentina scenderà sul campo del Jan Breydel Stadium per difendere il vantaggio dell’andata e assicurarsi il pass per la finale di Conference in programma il 29 Maggio ad Atene. Ma la semifinale di domani, anticipata a casa della festa nazionale belga di giovedi, non sarà seguita soltanto dai tifosi delle due squadre: sulle tribune saranno infatti anche presenti alcuni emissari del Barcellona.

Il club spagnolo pronto a fare follie per il gioiellino norvegese

Il motivo? Secondo quanto riportato dal portale iberico Gol, i club blaugrana è da tempo sulle tracce del gioiellino norvegese del Club Brugge Antonio Nusa. La dirigenza del Barcellona avrebbe già iniziato i contatti con l’entourage del diciannovenne, che avrebbero di fatto aperto ad una cessione. E per questo motivo anche domani la giovane ala sinistra, considerato uno dei prospetti più promettenti d’Europa, sarà nuovamente seguito da vicino nella sfida contro la Fiorentina. La speranza è che l’occhio del club spagnolo non finisca su qualche profilo della squadra di Vincenzo Italiano.