Fattori: "Nzola ha la fiducia di Italiano ma soffre molto la pressione. Il gioco di questa Fiorentina non aiuta il centravanti"

Quest’oggi l’ex allenatore della Fiorentina Femminile Sauro Fattori, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni dei temi attuali in casa viola. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Non credo che Nzola adesso abbia paura di essersi dimenticato come si fa a segnare, sicuramente si sentirà sotto pressione perche si rende conto di non rispettare le aspettative e questo probabilmente lo condiziona anche psicologicamente. Chiaramente segnare fa sempre bene e son convinto che stasera contro i serbi riesca a fare gol, magari anche più di uno. A Firenze ormai da 3 anni non si trova l’attaccante giusto, eppure si sono visti anche buoni attaccanti, probabilmente c’è una situazione ambientale che mette molta pressione: obiettivamente dalla cessione di Vlahovic la Fiorentina non ha ancora ritrovato un bomber vero. Nzola però è stato voluto da Italiano, e se il tecnico l ha scelto è perche si fida di lui. L’unico neo può essere che l’angolano proviene da una squadra che giocava molto in contropiede, concetto di calcio opposto a quello di questa squadra: può essere che il modo di giocare della Fiorentina metta in difficoltà l’attaccante”.

Ha poi concluso: “Giocando con due esterni a piedi invertiti poi serve un centravanti opportunista, un attaccante che va sulle palle sporche e credo che Beltran potrebbe essere il profilo più adeguato a questo. L’anno scorso quando Cabral ha iniziato a segnare ha fatto tutti gol sporchi, mai grandi gol. Perché questo? Perche la Fiorentina di Italiano non gioca per i suoi attaccanti, il centravanti diventa un supporto che deve lavorare per il resto della squadra. Sicuramente se si scegli di fare cosi dei benefici ci saranno sicuramente, ma non ci lamentiamo poi se fanno poche reti. Se si gioca cosi bisognerebbe predisporre di esterni che fanno 10/15 gol l'anno ma purtroppo noi ne abbiamo, forse solo uno”.