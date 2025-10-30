Fiorentina penultima da sola: il Pisa strappa un punto alla Lazio e stacca la squadra di Pioli. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Purtroppo la classifica della Fiorentina è più brutta che mai. Se il verdetto di San Siro di ieri sera, con il pesante 3-0 subito dall'Inter, è stato chiaro e inequivocabile, dall'Arena Garibaldi ne arriva un altro.

Vince la noia tra Pisa e Lazio

Pisa-Lazio finisce 0-0. Una partita poverissima di emozioni e di spunti per entrambe le squadre. Più pericolosi i biancocelesti, soprattutto nella seconda metà di primo tempo, dove Toma Basic (che si conferma in gran forma) colpisce un palo con una conclusione improvvisa. Importante anche la prestazione di Semper, reattivo sui tentativi di Isaksen e Zaccagni. Nella ripresa ci provano anche i nerazzurri, con Moreo e Touré, ma i pericoli creati ai danni di Provedel sono pochissimi e troppo poco influenti per smuovere un pareggio scritto nella pietra.

Fiorentina, ora sei penultima da sola

Il verdetto è chiaro: la Fiorentina adesso è penultima da sola. E mentre la Lazio conquista un altro punticino per rimanere attaccata a Udinese e Torino, il Pisa stacca definitivamente la squadra viola, ma non abbandona la zona retrocessione (ora è a pari punti col Verona).

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 21, Roma 21, Milan 18, Inter 18, Como 16, Juventus 15, Bologna 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Sassuolo 13, Udinese 12, Torino 12, Lazio 12, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa 5, Fiorentina 4, Genoa 3.