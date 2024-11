FOTO: Ecco il primo stadio quasi interamente scoperto che la Fiorentina ha trovato in Conference. Le particolarità del Neo GSP

Probabilmente per la prima volta da quando la Fiorentina partecipa alla Conference League, la squadra viola giocherà in uno stadio quasi completamente scoperto.

La gara di stasera verrà giocata allo Stadio Neo GSP che ha una capienza di 22 859 posti e ospita le partite in casa di APOEL, Omonia e Olympiakos Nicosia. Ma soprattutto ha solo una porzione della tribuna principale con copertura. Comunque c'è da dire che il clima di Cipro non è di certo piovoso e freddo come quello di gran parte dell'Europa.

E' stato inaugurato nel 1999 e ha ospitato nel corso degli anni anche alcune partite di Champions League dove l'APOEL ha raggiunto addirittura i quarti di finale nell'edizione 2011/12.