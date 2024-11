Sul QS de La Nazione ci si prepara a Fiorentina-Inter, con il titolo in prima pagina: “Sfida al vertice contro l'Inter. Stadio esaurito”. A pagina 2 in taglio alto: “Lo scontro diretto con l'Inter. Coreografia show, stadio sold out. Il testa a testa che infiamma Firenze”. A pagina 3 invece le interviste: “Bertolino tocca ferro: ‘Chi vince? Un rebus. Dipenderà dal divano’” e Monti: ‘Noi più forti di testa. E stavolta si può fare’".