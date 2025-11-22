Brutte notizie per Grosso: il Sassuolo perde pezzi. E tra due settimane riceverà la visita della Fiorentina di Vanoli

Nonostante la situazione in classifica sia tutt’altro che problematica, con i neroverdi che stazionano l’ottavo posto con 16 punti in 11 partite, arrivano brutte notizie per il tecnico del Sassuolo Fabio Grosso. Come se non bastassero già i sei giocatori infortunati, questa mattina è arrivata la notizia dell’ennesima defezione.

Grosso perde un altro giocatore: ci sarà tra due settimane contro la Fiorentina

Secondo quanto fatto sapere dal Sassuolo stesso, il numero uno neroverdi Stefano Turati dovrà stare ai box un periodo ancora non specificato. L'ex Frosinone è già stato superato nelle gerarchie dal giovane kosovaro Muric, e chi sa se questo infortunio non possa sancire il definitivo ribaltamento delle gerarchie. Questa la nota apparsa questa mattina sul sito ufficiale del club: “Il calciatore Stefano Turati si è softoposto a esami strumentali, in seguito a un infortunio rimediato nei giorni scorsi in allenamento, che hanno evidenziato un trauma contusivo distorsivo del braccio sinistro. Il calciatore nei prossimi giorni si sottoporrà a ulteriori accertamenti specialistici".

Come stanno gli altri infortunati?

Che interessa a noi? Questo perche tra due settimane esatte, dopo le sfide contro Juventus e Atalanta, la Fiorentina di Vanoli andrà a far visita proprio al Sassuolo di Grosso. Per questo occorre sottolineare la situazione degli emiliani che, ad oggi, hanno ben 7 giocatori in infermeria. Oltre al portiere infatti in vista di questa sera contro il Pisa il tecnico dovrà fare a meno degli indisponibili Cristian Volpato, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Giacomo Satalino, Filippo Romagna e Laurs Skjellerup. L'unico che sembra avere speranze di rientro è il centrocampista. Difficile, ma non impossibile, rivedere Volpato. Il fantasista ex Roma dovrebbe rientrare con il Como ma non è escluso che riesca ad accelerare i tempi. Nel momento in cui sarà pubblicata lista dei convocati per la prossima partita, lunedi contro il Pisa, sapremo meglio tutto.