Basile: "Cecchi Gori ci ha fatto sognare, per questo Firenze lo ama nonostante il fallimento. Forza Vittorio!"

Sono ore difficili per l'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli in condizioni che vengono definite gravi.

“Il presidente che ci ha fatto sognare”

Su Facebook ha espresso il suo pensiero il giornalista e corrispondente a New York Massimo Basile: “È il presidente che ci ha fatti sentire una forza ma anche sprofondare nell’umiliazione di una retrocessione e nella rabbia di un fallimento, eppure continua ad avere tanta gente che lo ama. Il motivo è uno: ci ha fatto sognare in campo, lui più matto di tutti noi. Perché il tifoso vive di sogni, e quello viola si esalta nell’uno contro tutti. Noi avevamo Bati e Rui, contro tutti. Andatevi a rivedere i filmati di quelle partite, per ricordarvi chi eravamo. Forza Vittorione”.