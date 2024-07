La qualità può portarla Colpani. Gudmunsson suggestione che resta viva, ma una riapertura decisa...

Dopo aver visto Zaniolo andare all'Atalanta, per la Fiorentina resta anche la necessità di trovare un giocatore che possa dare qualcosa in più in termini di qualità a supporto del centravanti.

Gud e Colpani

Secondo La Gazzetta dello Sport rimane viva la suggestione Gudmundsson con il Genoa, ma anche e soprattutto Colpani col Monza.

Riapertura decisa per l'islandese se…

Una riapertura decisa per l'islandese crediamo che possa però avvenire solo con un'eventuale partenza di Gonzalez, che in questo preciso momento non è all'orizzonte.