Neanche l’addetto ai biglietti farebbe peggio in panchina. Incubo Rugani, Gudmundsson il nulla che scalcia l'aria

Se l’Udinese avesse giocato senza portiere il risultato sarebbe stato identico. Chissà se al povero Okoye pagheranno la giornata visto che è stato completamente inoperoso. Le statistiche certificano zero tiri in porta da parte della Fiorentina.

Che fastidio!

Guardare la Fiorentina? Che fastidio. Suggerisco a Ditonellapiaga di inserirlo nel testo della sua canzone.

Voti e giudizi

Rugani: 0 Esordio da incubo. Perde l’equilibrio e lascia campo libero a Kabasele che batte De Gea con un bel colpo di testa. Costretto al fallo da rigore su uno scatenato Davis (c’è anche chi rientra da un infortunio facendo faville). Beffato da Buska sul terzo gol.

Mandragora: 4 Calcia fuori dallo stadio un pallone che chiedeva solo di essere infilato in rete.

Gudmundsson: 3 Scalcia l’aria nel tentativo di colpire il pallone al volo. Prima e dopo questo piccolo evento, il nulla.

Kean: 4 Karlstrom lo anestetizza con le buone o con le cattive.

Vanoli: 4 Torna alla difesa a tre e lancia Rugani: un successone. La sensazione è che se in panchina ci fosse il massaggiatore, il magazziniere, il portiere (del Viola Park), il cuoco, l’addetto ai biglietti la squadra non farebbe peggio.

