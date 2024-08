Vi abbiamo appena raccontato di come il Genoa abbia praticamente chiuso per Fabio Silva. Un'operazione che sblocca il passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina, con il club viola che proprio in queste ore ha manifestato la propria fretta di chiudere l'operazione anche per evitare il possibile inserimento dell'Inter.

“L'Inter si è avvicinata troppo tardi”

Un interesse, quello dei neroazzurri, che trova riscontro nelle parole del giornalista Fabrizio Biasin riportate da fcinter1908.it: “Un piccolo tentativo da parte dell'Inter c'è stato. Marotta ha chiesto informazioni, ma non è niente di nuovo rispetto al gradimento che c'è sempre stato per il calciatore. Mi sorprendono casomai le tempistiche di questo nuovo avvicinamento, che arriva quando ormai il calciatore è in parola con la Fiorentina. Inoltre Arnautovic e Correa, che piacciono molto a Gilardino, al momento non sembrano volersi muovere”.