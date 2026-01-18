Calamai: "Commisso ha messo passione e soldi ma ora spero che Paratici diventi punto di riferimento. Almeno è uno che mastica calcio"

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Calamai dedica un pensiero a Rocco Commisso e alla sua gestione della Fiorentina in questi sette anni:

"Vorrei chiudere con un pensiero pere Rocco Commisso. La Fiorentina piange un Presidente che amava il calcio e che ha cercato di vincere anche con il pallone dopo aver vinto nella sua vita da imprenditore. Commisso ci ha messo passione e tanti soldi. Ha conquistato e perso tre finali ma ha costruito il Viola Park un gioiello unico al mondo. Ha combattuto contro chi nel calcio italiano ha vinto accumulando debiti e si è scontrato quando ha provato a costruire il nuovo Franchi con la burocrazia.

Negli ultimi mesi ha combattuto con un nemico che non poteva battere. Una malattia che se lo è portato via. Lascia una Fiorentina sana economicamente e che sta cercando di conquistare la salvezza. Penso che presto la società viola potrebbe avere un nuovo Comandante. Intanto mi auguro che Paratici diventi il punto di riferimento della società. In ogni suo aspetto. Almeno è uno che mastica calcio vero".