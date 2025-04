L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Una squadra deve acquisire credibilità e impostare le partite su sé stessa, non sugli avversari. La Fiorentina deve migliorare la propria fase offensiva, non può pensare di segnare un gol e poi gestire il risultato. La squadra di Palladino al momento è fuori dall'Europa e se c'è un momento in cui bisogna osare è questo, i pareggi non servono a nulla”.

“L'assenza di Kean non deve essere un alibi, anzi…”

Sull'assenza di Kean: “Dispiace perché sappiamo la sua importanza, ma vorrà dire che giocheranno Gudmundsson e Beltran. C'è anche Zaniolo che però in quel ruolo è sacrificato, vedremo cosa s'inventerà Palladino. Comunque, con Kean o senza Kean, la Fiorentina a Cagliari deve vincere. Anzi, la sua assenza deve aumentare le motivazioni per vincere oggi”.