Serbia, i preconvocati di Stojkovic in vista di Euro24: Milenkovic regolarmente in lista

Questo pomeriggio il commissario tecnico della nazionale della Serbia Dragan Stojkovic, con un comunicato sul sito della federazione serba, ha reso nota la lista dei 35 preconvocati in vista dell’Europeo 2024 in programma il prossimo giugno in Germania.

Confermatissimo il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, assieme a tanti altri giocatori della nostra Serie A: rnella lista ci sono anche Milinkovic Savic del Torino e gli ex viola Vlahovic e Jovic. Ma non solo..

Questa la lista ufficiale:

Portieri: V. Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic, , Jovanovic.

Difensori: Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic, Babic, Spanic, Erakovic, Stojic, Simic.

Centrocampisti: Lukic, Gudelj, Maksimovic, Ilic, Zdjelar, Mijailovic, S. Milinkovic-Savic, Tadic, Bazdar, Cirkovic, Samardzic, Birmancevic, Kostic, Mladenovic, Gluscevic, Zivkovic, Gacinovic, Radonjic.

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov, Ivanovic.