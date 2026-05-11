Ufficiale la collocazione di Juventus-Fiorentina: un orario scomodo per il big match

La partita di stasera tra Napoli e Bologna stabilirà ufficialmente il calendario della prossima giornata di Serie A, la penultima, che nel caso della Fiorentina vedrà la trasferta a Torino sponda bianconera. Ecco le combinazioni di orari.

Criteri di contemporaneità

La premessa vuole che, qualora il Napoli vinca stasera, allora non avrebbe bisogno di giocare in contemporanea alle altre contendenti a un posto nella prossima Champions League in quanto matematicamente qualificata: pertanto, sarà solo quello l'unico orario ‘variabile’. Infatti, è arrivata la smentita dell'AD della Lega Serie A Luigi De Siervo relativa allo spostamento del derby di Roma, che si giocherà regolarmente alle 12.30 di domenica prossima, come prestabilito.

Lunch match

La Fiorentina, quindi, sarà di scena con la Juventus - squadra coinvolta nella rincorsa all'Europa - domenica 17 maggio alle ore 12.30, in contemporanea a Como-Parma, Genoa-Milan, Roma-Lazio e appunto Pisa-Napoli, se i partenopei non vinceranno stasera (altrimenti verrebbe spostata alle ore 18). Alle 15 è prevista Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna; il trittico salvezza delle 20.45 vede Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese impegnate in notturna.