La Spagna va veloce e dal ranking UEFA arriva la notizia che non volevamo sentire: Italia sorpassata e, per ora, niente quinto slot Champions in Serie A

Sorpasso nel ranking UEFA della Spagna ai danni dell'Italia. Le squadre spagnole stanno andando molto più veloci di quelle italiane nelle competizioni europee e così la federazione iberica è salita al secondo posto della graduatoria, scalzando l'Italia al momento terza.

Niente è ancora perduto, visto che la stagione europea si spera essere ancora lunga, per la Fiorentina e per le altre italiane. Continuare il percorso vorrebbe dire puntare al secondo posto che darebbe il quinto slot per la Champions League come lo scorso anno (assegnato alle prime due della classifica a fine stagione). Al momento l'Italia è tornata ad averne 4.

RANKING STAGIONALE UEFA

1. Inghilterra 20.892

2. Spagna 18.035

3. Italia 17.687

4. Germania 15.421

5. Portogallo 15.350