Cataldi mette da parte i recenti acciacchi fisici e punta il Napoli. Gosens torna a sinistra. Più Beltran di Gudmundsson dietro a Kean

Palladino studia la formazione titolare a poche ore dalla prima partita del 2025 contro il Napoli al Franchi. Gli ultimi indizi, scrive La Nazione, danno un Danilo Cataldi in ripresa per la maglia da titolare a centrocampo, con l'ex Lazio che si è ripreso dopo l'influenza che lo ha tenuto ai box per qualche giorno. Superato definitivamente anche il problema alla caviglia e contro il Napoli punta a una maglia da titolare.

Sulla sinistra, dopo la buona parentesi Parisi contro la Juventus, ci sarà di nuovo spazio per Gosens, mentre davanti dal primo minuto Beltran è in netto vantaggio su Gudmundsson per il posto allo spalle di Kean. Dietro, visto anche l'addio di Quarta, scontato l'utilizzo di Comuzzo.