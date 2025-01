Dopo l'arrivo di Valentini e l'addio di Quarta, mister Palladino vuole un altro difensore per rendere più solido il reparto difensivo. Il nome che piace è quello di Pablo Marí, che l'allenatore viola ha allenato a Monza e che conosce bene.

Profilo di esperienza e che conosce già bene la Serie A. L'apertura del giocatore è totale ai viola. Da Monza si dice che la casa del giocatore sia già in vendita in attesa del trasferimento, ma per vederlo a Firenze servirà tempo.

La cosa sicura è la sua volontà di lasciare Monza e la società brianzola ne parlerà con la Fiorentina il 13 gennaio, quando le due squadre si sfideranno in campionato. Nell'occasione si discuterà anche la possibilità di inserire una contropartita nella trattativa come potrebbe essere Moreno, che sarà ancora più chiuso alla Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.