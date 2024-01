Amoruso: "Italiano ha dimostrato di saper cambiare modo di giocare. Mi auguro che il mercato aiuti la Fiorentina"

L’ex difensore di Fiorentina e Bari Lorenzo Amoruso, durante un collegamento con Radio Serie A, ha avuto modo di parlare della prossima finestra di mercato, fondamentale per molte squadre per cercare di scalare la classifica. Queste le sue dichiarazioni:

“Quest’anno stiamo assistendo ad uno dei campionati più divertenti di sempre, ci sono alcune formazioni che stanno dando molto di più rispetto a quello che ci si potesse aspettare alla vigilia. Basta guardare la classifica per capirlo. Sono convinto che chi adesso è in difficoltà invece, in primis il Napoli, non potrà essere aiutato più di tanto dal mercato, a gennaio non si possono fare miracoli. Speriamo in grandi colpi, per carità, ma gli acquisti non bastano. Poi ci sono squadre troppo altalenanti nei risultati, come Milan e Lazio”.

Una squadra che vince anche senza essere bella

Si è poi soffermato sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano: “Da quando è arrivato Italiano il rendimento è stato assolutamente positivo, poi nelle ultime tre partite i viola hanno dimostrato che sanno vincere anche senza essere belli. Del resto è una caratteristica che in Italia una squadra deve avere eccome. Quest'anno Italiano ha dimostrato anche che sa cambiare modo di giocare e di interpretare le partite".

Ora una mano dal mercato

”I viola devono mantenere questa consapevolezza, sono quarti in classifica e lo meritano, hanno vinto contro Atalanta e Bologna, pareggiato in casa della Roma e perso immeritatamente contro la Lazio. Certo, i due centravanti dovrebbero fare di più, mi auguro che il mercato possa dare una mano al sogno viola”.