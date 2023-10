Imprevisto inaspettato per Garcia. Non solo problemi in difesa: il Napoli dovrà rinunciare anche a un centrocampista contro la Fiorentina

Brutte notizie per Rudi Garcia, verso la gara contro la Fiorentina. Il Napoli già non può fare ancora affidamento su Juan Jesus, mentre tenta di porre fine all'emergenza in difesa recuperando Rrahmani (tornato oggi ad allenarsi in gruppo). Ma adesso emerge anche un problema a centrocampo.

Come riportato dal portale de Il Mattino, Zambo Anguissa va verso il forfait contro la Viola. Il camerunense ha accusato un affaticamento muscolare contro il Real Madrid; al suo posto, pronto lo svedese Jens Cajuste.